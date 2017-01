’Hoe meer gezinnen we helpen, hoe beter’

foto Hollandse Hoogte Niet alle kinderen van ouders met een beperking, hebben zelf ook een beperking. Zestig procent van deze kinderen heeft een 'normaal' iq.

PURMEREND - In de regio Zaanstreek-Waterland zijn ten minste zeventig gezinnen waarbij ouders een beperking hebben. Zorginstelling Odion begeleidt deze families en probeert extra aandacht aan de kinderen geven.

Door Merlin Mulderm.mulder@hollandmediacombinatie.nl - 25-1-2017, 17:14 (Update 25-1-2017, 17:14)

Bij een beperking wordt vaak gedacht aan bijvoorbeeld het syndroom van Down, maar dat is hier niet het geval, legt Monique Meijne uit. Zij is teamleider van gezinsbegeleiding van Odion.

Aan veel van deze ouders is het lastig te zien dat ze een beperking hebben. ,,Het gaat om ouders die een verstandelijke beperking hebben,...