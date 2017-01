Markante Purmerender Cees van der Linden overleden

PURMEREND - De Purmerendse ondernemer en oud-voorzitter van Vereniging Historisch Purmerend, Cees van der Linden, is zondag 22 januari onverwacht overleden. Van der Linden werd 83 jaar.

Door Robert Jan van der Woud - 25-1-2017, 16:53 (Update 25-1-2017, 16:53)

Cees van der Linden was een bekende ondernemer in de binnenstad. Tientallen jaren was hij eigenaar van de gelijknamige ijzerwaren- en gereedschapshandel aan de Oude Vismarkt. Van september 1996 tot april 2008 was hij bovendien voorzitter van de Vereniging Historisch Purmerend. Onder zijn voorzitterschap groeide het ledenaantal van de vereniging enorm.

In 2007 besloot hij zijn...