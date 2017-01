Vooral veel schade na inbraak juwelierszaak

Foto Wim Egas Piet Schilder: ,,Ze zullen van deze inbraak niet rijk worden.’’

VOLENDAM - Brutaal en schandalig. Zo omschrijft Piet Schilder de inbraak van dinsdagochtend in zijn juwelierszaak op de Dijk in Volendam. Twee mannen met bivakmutsen op forceerden een zich weg naar binnen en richtten een ravage aan in Juwelierszaak Piet Schilder.

Door Mitchell Burger - 25-1-2017, 16:44 (Update 25-1-2017, 16:57)

De criminelen sloegen een raam en zeven vitrines stuk en namen de sieraden die erachter lagen mee. Toch hebben de criminelen volgens Schilder nauwelijks iets buitgemaakt.

,,We laten na sluitingstijd weinig spullen achter in de vitrines. Ze zullen van deze inbraak niet rijk worden. Alleen is de ravage die ze hebben aangericht echt verschrikkelijk.’’

De inbraak was professioneel voorbereid, weet Schilder. ,,De politie vertelde mij dat dit het dagelijkse werk van die mannen is. Ze wisten namelijk precies waar ze moesten zijn en wat ze moesten doen. Ook gingen ze rustig door, terwijl het alarm loeide.’’

,,Maar tegelijkertijd waren ze ook onprofessioneel’’, vervolgt de juwelier. ,,Terwijl ze in de winkel zaten, kwam er een krantenjongen langs en zette een koerier van bakkerij Van Pooij zijn busje voor de deur. Dit heeft ze eigenlijk onderbroken.’’

De inbrekers zijn goed te zien op camerabeelden, maar blijven door hun kleding en bivakmutsen onherkenbaar. Schilder: ,,We gaan de beelden nog bestuderen, want die mannen waren waarschijnlijk al eerder in de zaak. Ik hoop dat ze gepakt worden en dat dit demotiverend werkt voor andere criminelen.’’

De juwelierszaak, die inmiddels weer open is, wordt binnenkort nog beter beveiligd. ,,We gaan ervoor zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt.’’