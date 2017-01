Ook materiaalmonsters Marken vrij van asbest

MARKEN - De materiaalmonsters uit huurwoningen op Marken die woningcorporatie Wooncompagnie heeft laten onderzoeken op asbest, blijken die gevaarlijke stof niet te bevatten.

Door Johan Moes - 25-1-2017, 16:15 (Update 25-1-2017, 17:18)

Dat laat de corporatie weten.

Onlangs is een aantal huizen geïnspecteerd op asbest, waarbij geen gevaarlijke situaties zijn aangetroffen.

Van materiaal waarvan niet met zekerheid kon worden gezegd of het asbest was, werden monsters genomen voor nader onderzoek. ,,Dat is afgerond en er is geen asbest gevonden. Daar zijn we heel blij mee’’, aldus Marja van Daalen van de corporatie.