Doorsteek Bukdijk Marken onnodig voor KNRM

MARKEN - Het doorsteken van de Bukdijk ten noorden van Marken kan reddingmaatschappij KNRM een flinke tijdwinst opleveren, maar is toch niet noodzakelijk voor een verbetering van de hulpverlening.

Door Johan Moes - 25-1-2017, 14:42

Dat concludeert de gemeente Waterland in een informatiedocument voor de gemeenteraad. De discussie over een opening in de dijk, die volgens voorstanders ook goed zou zijn voor de pleziervaartsector, laait van tijd tot tijd op. Op verzoek van politici zijn nu de gevolgen voor de KNRM onderzocht.

De reddingmaatschappij heeft in de huidige situatie...