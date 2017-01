Stekker uit kunstproject ’De Waterstanden’ in Waterland

MARKEN - De gemeente Waterland ziet definitief af van de plaatsing van het kunstwerk ’De Waterstanden’. Nadat al besloten was om het niet op Marken te plaatsen, laat de gemeente nu weten dat het er helemaal niet komt, ook niet op een andere plek in de gemeente.

Door Johan Moes - 25-1-2017, 13:37 (Update 25-1-2017, 13:37)

Het kunstwerk, bestaande uit een aantal zuilen waarop waterstanden in verschillende plaatsen in Nederland worden aangegeven, was omstreden vanwege het ontwerp en de geplande locatie op Marken. Die plek viel daarom af, waarna nog is bekeken of het elders kon komen. De gemeente zegt nu er geen tijd en geld meer aan te willen besteden.