Auto verwoest door brand in Purmerend

PURMEREND - In de Spinetstraat in Purmerend is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto in brand gevlogen. Het voertuig werd totaal verwoest.

Door Jan Balk - 25-1-2017, 7:14 (Update 25-1-2017, 7:20)

Het is niet de eerste keer dat er in de Spinetstraat een auto in brand is gevlogen. Het gaat vermoedelijk om brandstichting.