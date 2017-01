D66 Purmerend breekt lans voor sterke lokale journalistiek

PURMEREND - De Purmerendse afdeling van D66 breekt in een open brief een lans voor de lokale journalistiek. Aanleiding is de aangekondigde reorganisatie bij Holland Media Combinatie, waartoe ook deze krant behoort.

Door Robert Jan van der Woud - 24-1-2017, 17:43 (Update 24-1-2017, 18:39)

Daardoor staan 45 van de 185 banen op de regioredacties van het Noordhollands Dagblad en de andere titels van HMC op de tocht. Tot ontzetting van fractie en bestuur van D66. ,,Wij hechten zeer veel waarde aan goede journalisten in de lokale politiek’’, aldus de partij. ,,Onafhankelijke berichtgeving en juiste duiding en achtergrond van de lokale politiek zijn hier de sleutelwoorden. Een onafhankelijke en kritische opstelling van de pers heeft een positieve uitwerking op de lokale politiek.’’

D66 noemt de regionale pers ’van groot belang voor een samenleving waarin feiten en verzinsels soms niet meer van elkaar zijn te onderscheiden’. ,,Juist in deze tijd is objectieve verslaglegging onmisbaar. We hopen dat onze lokale journalisten nog lang hun belangrijke werk kunnen doen.’’