Hard doorwerken onder de Wheermolenbrug

Foto Ella Tilgenkamp Devlin Zwang, Ewald Schoorl en Roy Evenboer (van links naar rechts) in de kelder onder de Wheermolenbrug. Daar werden onder meer de fundatiestoelen (inzet) vervangen

PURMEREND - Voor passanten op de Wheermolenbrug in Purmerend is er weinig van te zien, maar diep onder de grond wordt hard gewerkt aan het opknappen van de brug. Medewerkers van het metaalconstructiebedrijf Evenboer uit Broek in Waterland draaien dubbele diensten om het groot onderhoud binnen een zo kort mogelijke periode uit te voeren.

Door Robert Jan van der Woud - 24-1-2017, 17:41 (Update 24-1-2017, 17:41)

Buiten wordt er momenteel niet gewerkt. Wel in de kolossale betonnen ruimte die onder de brug is te vinden, en waar het hijsmechanisme is ondergebracht. Een ondergrondse val...