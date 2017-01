Auto raakt van de weg in De Rijp

Foto’s: Ferdinand Korver Bekijk Fotoserie

DE RIJP - Op de Provincialeweg in De Rijp heeft dinsdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Een auto raakte in de de slip en is van de weg geraakt. Daarbij is de bestuurder gewond geraakt.

Door Internetredactie - 24-1-2017, 16:23 (Update 24-1-2017, 16:26)

De automobilist uit de richting van Purmerend zag niet dat het verkeer stil stond bij het stoplicht en moest vol in de remmen.

Foto’s: Ferdinand Korver

Hierbij raakte de auto in een slip en belandde op de zijkant in de berm in het gras. De brandweer is ter plaatste gekomen om de persoon uit de auto te bevrijden.

Het verkeer ondervond enige hinder van dit alles omdat de hulpdiensten alle ruimte moesten hebben. De sleepdienst heeft uiteindelijk de auto weg gesleept. De automobilist moest naar het ziekenhuis worden gebracht.