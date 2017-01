Juwelier in Volendam gaat door, ook na vierde klap

VOLENDAM - Juwelier Piet Schilder op de Dijk in Volendam was dinsdagochtend vroeg voor de vierde keer het doelwit van criminelen. ,,Het is verschrikkelijk’’, vertelt de aangeslagen eigenaar Piet Schilder.

Door Mitchell Burger - 24-1-2017, 16:13 (Update 24-1-2017, 16:30)

,,Ik werd rond half 5 gebeld door de alarmcentrale met een code rood melding. Zelf was ik op dat moment op vakantie in Oostenrijk, dus vroeg ik of ze mij wilden terugbellen. Misschien was het namelijk wel vals alarm. Vervolgens werd ik door de politie teruggebeld met het bericht dat het een...