Klaas Puul maakt werk van nieuwbouw in Volendam

VOLENDAM - Garnalenverwerkingsbedrijf Klaas Puul wil een nieuwe hoofdvestiging bouwen aan de Hyacintenstraat in Volendam, op het terrein naast het huidige onderkomen aan de Lupinestraat.

Door Jacco van Oostveenj.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl - 24-1-2017, 18:27 (Update 24-1-2017, 18:27)

Nieuwbouw is volgens de directie noodzakelijk omdat de huidige hoofdvestiging verouderd is en niet meer voldoet aan de gevraagde kwaliteitsstandaarden en hygiënische eisen. Het nieuwe pand heeft een oppervlakte van circa 7500 m2. De afdeling verwerking – het koken van de garnalen – verhuist naar het bedrijfspand aan de Hamerstraat in Edam, dat óók wordt uitgebreid. De...