Deen-vestiging in Edam beste van Nederland

EDAM - De Deen-vestiging in Edam is door de supermarktketen uitgeroepen tot beste van Nederland.

Door Jacco van Oostveen - 24-1-2017, 12:18 (Update 24-1-2017, 12:42)

Na drie juryrondes kwam de winkel in Edam als beste supermarkt uit de bus, gevolgd door de Huesmolen in Hoorn en de Europassage in Heemskerk.

Bedrijfsleider Jody van Rijn van de Deen in Edam is 'beretrots' op zijn medewerkers.,,We hebben er alles aan gedaan om te winnen. Als je dan tijdens de spannende finale krijgt te horen dat je ook echt als grote winnaar op het podium mag, dan is dat zo fantastisch voor alle medewerkers.''

Aan de jaarlijkse winkelwedstrijd deden alle 80 Deen-filialen mee. De winkels werden in drie rondes beoordeeld op bijvoorbeeld klantvriendelijkheid, hygiëne, wachttijden bij de kassa maar ook op de uitstraling op de winkelvloer.

De laatste ronde vindt altijd plaats in december en wordt afgenomen door een vakjury. ,,De Deen supermarkten Europassage (Heemskerk), Huesmolen (Hoorn) en de winkel in Edam deden het opvallend goed. Dit jaar waren de verschillen tussen de supermarkten erg klein'', zegt Leendert van Eck, algemeen directeur van Deen Supermarkten.