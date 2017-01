Installatie kinderraad in Landsmeer

Kinderen uit Landsmeer hebben les gehad over politiek via een speciaal gemaakt lesboek.

LANDSMEER - Twaalf kinderen worden vanmiddag geïnstalleerd in de kindergemeenteraad van Landsmeer.

Door Annette Snaas - 24-1-2017, 12:01 (Update 24-1-2017, 12:01)

De politici in de dop zijn gekozen door de leerlingen van de zes basisscholen in de gemeente. De kinderraad vergadert in de raadszaal, behalve vandaag ook op 15 februari, 1 maart en 5 april.

Op de scholen zijn projecten uitgekozen. De kindergemeenteraad beslist welke projecten worden uitgevoerd. De volwassen raad heeft 5000 euro uitgetrokken die de kinderraad mag besteden.

Burgemeester Astrid Nienhuis zit de juniorraad voor, Eva van der Voorde is ook hier griffier.

,,De kinderen krijgen vandaag een introductie en uitleg over beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming’’, licht Van der Voorde toe. Daarna worden ze geïnstalleerd.

In de volgende vergaderingen zullen de kinderen hun projecten toelichten. In de laatste vergadering nemen ze een besluit.

De schooldirecteuren hebben volop meegewerkt aan lessen op school over politiek. Er is een speciaal lesboek gemaakt met illustraties van de Landsmeerse cartoonist Arend van Dam.