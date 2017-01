Inbraak bij juwelier op de Dijk in Volendam

VOLENDAM - Bij juwelier Piet Schilder op de Dijk in Volendam is dinsdagmorgen rond vijf uur ingebroken. Het is niet bekend hoe groot de buit van de inbrekers is.

Door Jacco van Oostveen - 24-1-2017, 9:38 (Update 24-1-2017, 9:42)

De daders betraden het pand via de achterzijde en verlieten de zaak via de voorzijde, door met hulp van het touw uit het bovenraam te klimmen. Binnen sloegen zij van een aantal etalages de raampjes in, zodat zij bij de sieraden konden. Het is niet bekend hoeveel er is gestolen. De ravage in de winkel was groot.

Op het moment van de inbraak was niemand in het pand aanwezig. De eigenaar is inmiddels op de hoogte gesteld. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Bij de Volendamse juwelier is onlangs nog een gewapende overval gepleegd.