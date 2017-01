Waaghalzen durven de oversteek nog aan

Foto Mitchell Burger Leerlingen van OBS Willem Eggert schuifelen over het ijs.

PURMEREND - Het ijs op de Stadsgracht in Purmerend was maandag al flink aan het dooien. Daar waar in het weekend nog volop werd geschaatst, lag er nu een laag water op het ijs.

Toch durfden enkele waaghalzen van OBS Willem Eggert in hun pauze nog over het bevroren water te lopen. Hoewel de kinderen in eerste instantie dicht bij de zijkanten bleven, gingen zij langzaam maar zeker naar het midden van de gracht. Maar na het horen van de eerste kraken schuifelden zij snel weer terug naar het vaste land.