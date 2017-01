Inbraak via bevroren sloot in Landsmeer

LANDSMEER - Inbrekers hebben vrijdag 20 januari waarschijnlijk gebruik gemaakt van de winterse weersomstandigheden om in te breken in een woning aan de Harpoenier in Landsmeer.

Door Internetredactie - 23-1-2017, 16:09 (Update 23-1-2017, 16:17)

Dat meldt de politie maandag op Facebook. De politie vermoedt dat de inbrekers via de bevroren sloot in de achtertuin zijn gekomen.

Daar werd een raam boven een deur van de woning opengebroken.

Het is nog onbekend wat de inbrekers hebben gestolen.

De politie heeft sporenonderzoek gedaan in de woning en heeft een buurtonderzoek gehouden.