Meer kans op een baan dankzij FC Volendam

VOLENDAM - FC Volendam start nog dit voetbalseizoen met Supporters voor Supporters, een project waarmee personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt twee dagen in de week werkervaring op kunnen doen bij een bedrijf uit het netwerk van de profvoetbalclub.

Door Jacco van Oostveen - 23-1-2017, 15:54 (Update 23-1-2017, 15:54)

AZ en Telstar doen al mee aan het project, een initiatief van MEE. Deze organisatie zet zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een beperking, autisme of gedragsproblemen. Doelstelling van Supporters voor Supporters is jongeren via...