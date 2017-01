Edam neemt afscheid van slager en marktmeester Piet Taam

EDAM - Edam neemt dinsdag afscheid van Piet Taam, slager én kaasmarktmeester van het eerste uur.

Door Jacco van Oostveen - 23-1-2017, 15:47 (Update 23-1-2017, 15:47)

Taam, geboren in De Rijp, overleed eind vorige week op 79-jarige leeftijd. Hij was al enige tijd ziek.

Piet Taam werd op 24 mei 1965 - zijn trouwdag - eigenaar van een slagerij aan de Hoogstraat. ’Slager Taam’ groeide uit tot een begrip in Edam. Begin jaren negentig namen Johan en Peter, de zoons van Piet en Merie, het bedrijf over. Peter stapte enige tijd later uit het bedrijf.

Piet Taam bleef ook na zijn ’vertrek’ als oproepkracht verbonden aan de winkel. Tot ver na zijn zeventigste verjaardag bracht hij bestellingen rond in de regio of sprong hij op drukke dagen bij in de winkel.

De Edammer vierde in 2013 zijn 25-jarig jubileum als marktmeester. Taam stond aan de wieg van de kaasmarkten, die elke zomer duizenden toeristen en dagjesmensen trekken. Vanwege zijn enorme verdiensten voor de markten werd hij in 2008 uitgeroepen tot ereburger van de gemeente Edam-Volendam en in 2013 tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 2007 ontmoette hij koningin Beatrix (foto).