’Alleen sociale woningen op plek brandweer Broek’

BROEK IN WATERLAND - De gemeente Waterland wil dat er op het terrein van de oude brandweerkazerne in Broek in Waterland woningen worden gebouwd. Hoe veel precies is nog niet duidelijk, maar uitgangspunt voor de gemeente is wel dat het allemaal sociale woningen worden.

Door Johan Moes - 22-1-2017, 21:59 (Update 22-1-2017, 21:59)

De brandweerkazerne aan de Hellinweg wordt binnenkort buiten gebruik gesteld. Op 4 februari wordt namelijk de gloednieuwe kazerne aan de Eilandweg officieel geopend.

De gemeente is in gesprek met projectontwikkelaar GTP uit Heiloo om het terrein van de oude...