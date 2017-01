Twee mannen opgepakt na racen door Monnickendam met alcohol op

Foto: ANP

MONNICKENDAM - De politie heeft vrijdagavond twee mannen aangehouden die in een personenauto door de straten van Monnickendam raceten. Later bleek dat de mannen in de leeftijd van 21 en 22 jaar ook nog onder invloed van alcohol waren.

Door Internetredactie - 21-1-2017, 16:39 (Update 21-1-2017, 16:39)

Na een melding konden de ’joyriders’ ter hoogte van Bloemendaal staande gehouden worden.

De bestuurder werd uiteindelijk meegenomen naar het bureau en zijn rijbewijs werd ingevorderd. De auto is door de politie tijdelijk in beslag genomen.