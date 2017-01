Pizza-overleg met jeugd Landsmeer over speelplekken

Ella Tilgenkamp Fotografie Pizzaoverleg in het Dorpshuis.

LANDSMEER - Een pizza blijkt een goed middel om jongeren naar een overleg met de gemeente te lokken.

Door Annette Snaas - 20-1-2017, 23:01 (Update 20-1-2017, 23:01)

De gemeente Landsmeer zette dit smakelijke wapen gisteren in omdat ze van de jeugd wil horen hoe ze denken over de speel- en sportveldjes in hun buurt en waar de voetbalkooi een plek zou moeten krijgen. Ook jongerenwerkster Anneke van de Molen (links) en burgemeester Astrid Nienhuis (tweede van links) laten het zich in het Dorpshuis goed smaken. Het was tot nu toe niet makkelijk om jeugd aan de gemeentelijke gesprekstafel te krijgen.