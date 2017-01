Kaartenregen voor behoud krant

Foto Holland Media Combinatie Een selectie van alle ontvangen ansichtkaarten.

PURMEREND - Inwoners van de regio Waterland steken de redacties van Dagblad Waterland en andere kranten van Holland Media Combinatie massaal een hart onder de riem.

Door Robert Jan van der Woud - 20-1-2017, 17:39 (Update 20-1-2017, 17:39)

De afgelopen dagen hebben tientallen abonnees ansichtkaarten naar het redactiekantoor aan de Emmakade in Purmerend gestuurd. Daarmee komen de lezers op voor de kwaliteit van de regionale journalistiek, die bedreigd wordt doordat de directie van het mediabedrijf een ingrijpende reorganisatie heeft aangekondigd. Daardoor staan 45 van de 180 banen bij de redactie van Holland Media Combinatie op de tocht.

Veel kaartenschrijvers zijn al tientallen jaren abonnee van ’de krant’, zoals ze Dagblad Waterland zien. ,,Dit is míjn krant, door de berichten en informatie over mijn woon- en leefomgeving’’, schrijft een Purmerendse op de achterkant van een ansichtkaart waarop het voormalige stadhuis aan de Kaasmarkt prijkt. ,,Het regionale nieuws uit Waterland is van onschatbare waarde voor het woongenot als je in kleine kernen woont en weet wat er aan de hand is in je regio’’, laat een lezer uit Zuiderwoude weten. ,,Je kunt niet zonder, anders had ik mij wel laten abonneren op een andere krant. Dagblad Waterland is míjn krant.’’

Niet alleen kaartjes komen in de brievenbus van de redactie. Abonnees komen met kopieën van hun knipselarchief, dat soms terugloopt tot de jaren 70. ,,Ik wil mijn regiokrant niet missen. Het eerste dat ik ’s morgens doe, ik het regionieuws lezen.’’ Voor sommigen is de prijs van een abonnement wel hoog. ,,Maar ik kan hem toch niet missen.’’

Kaarten zijn nog altijd welkom: Dagblad Waterland, Emmakade 1A, 1441 ET Purmerend.