Massi ging weg uit Purmerend om het in de muziek te maken

Foto Oscar Schenk Massi: ,,Dat ik met een live band in de grote zaal van Paradiso mocht optreden, was een droom die uit kwam.’’

PURMEREND - De rapper Sam Raaijmakers (24), beter bekend als Massi, ’ging lekker’ afgelopen jaar. Niet alleen maakte hij nieuwe muziek, hij won bij de Grote Prijs van Nederland de publieksprijs.

Door Merlin Mulder - 20-1-2017, 16:22 (Update 20-1-2017, 16:22)

Dat betekent meer bekendheid en kans op meer optredens. ,,Dat het publiek op je stemt, terwijl sommigen niet eens voor jou naar Paradiso kwamen, is een enorme eer.’’ Terwijl de oud-Purmerender eerst niet mee wilde doen, vertelt hij. ,,Ik wilde eigenlijk wedstrijden helemaal skippen, want ik was eerder bij een grote...