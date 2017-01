College Edam-Volendam op hoogte van angstcultuur

VOLENDAM - Het college van Edam-Volendam is er al langere tijd van op de hoogte dat op het stadskantoor een angstcultuur heerst.

Door Jacco van Oostveenj.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl - 20-1-2017, 17:43 (Update 20-1-2017, 17:43)

Dat blijkt uit het feitenrelaas van het college dat vrijdag door de ontstane onrust, en na overleg met de fractievoorzitters, toch openbaar is gemaakt. Het relaas is een reactie op de anonieme brief van ’het merendeel van de medewerkers’ die op internet circuleert. De in de brief genoemde angstcultuur is volgens het college ’een langer bestaand fenomeen en nog niet...