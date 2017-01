Dierenambulance Purmerend druk met zwakke zwanen

foto dierenambulance Zwaan uit Broek in Waterland.

PURMEREND - De Purmerendse dierenambulance heeft het momenteel druk met de opvang van zwanen. Door de vorst hebben de vogels het zwaar, maar de vogelopvangcentra zijn nog gesloten vanwege de vogelgriep.

Door Merlin Mulder - 20-1-2017, 15:30 (Update 20-1-2017, 15:30)

Drie zwanen zitten nu bij een kennis van de dierenambulancemedewerkers in een schuurtje, want de Purmerendse ambulance vangt eigenlijk geen vogels op. De zwanen zijn gevonden bij Marken, Broek in Waterland en Middenbeemster. Een vierde werd gistermiddag onderzocht. Saskia Langereis van de ambulance: ,,Wij hebben de ruimte hier niet, maar je laat ze ook niet in de steek.’’

De medewerkers troffen verzwakte, ondervoede en gewonde zwanen aan. Deze vogels doen er langer over om op te knappen dan de meeste andere vogels die de afgelopen tijd zijn opgevangen, daarom hebben de medewerkers een oproepje gedaan om andijvie voor de zwanen in te zamelen. ,,Iemand kwam net twee tassen brengen.’’ Ook heeft een dierenwinkel in Zunderdorp stro en hooi gedoneerd.

Waarschijnlijk kunnen vogels halverwege februari weer bij de vogelopvang terecht.

Wie nog wat aan de dierenambulance wil doneren, is altijd welkom, laten de medewerkers weten.