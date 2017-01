Monnickendamse voor duizenden euro’s opgelicht

ALKMAAR/MONNICKENDAM - De politierechter heeft afgelopen week in Alkmaar de 23-jarige Yagmür A. uit Arnhem en de 26-jarige Joël A. uit Rheden veroordeeld voor hun aandeel in een oplichtingszaak. Een 21-jarige medeverdachte uit Arnhem werd vrijgesproken.

Door Joost Verhagen - 20-1-2017, 15:02 (Update 20-1-2017, 15:03)

Een Monnickendamse vrouw werd slachtoffer. Het drietal nam op 24 september 2013 een kleine 500 euro op van de rekening van Yagmür A. Het geld was afkomstig van een opgelichte vrouw uit Monnickendam. Zij had via de telefoon diverse beveiligingscodes afgegeven aan iemand van wie ze...