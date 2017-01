Werkstraf na dealen in Volendam

ALKMAAR/VOLENDAM - ,,Het is bekend dat er veel drugs worden gebruikt op de kermis in Volendam. Vandaar dat de politie extra controles uitvoert’’, zei officier van justitie Rolf Hagemeier vrijdag bij de politierechter in Alkmaar. Michaël A. (25) liep in 2014 bij zo’n controle tegen de lamp.

Door Jeannine Verhagen - 20-1-2017, 14:46 (Update 20-1-2017, 14:46)

De politie zag hem drugs verkopen. De Amsterdammer moet van de rechter voor straf 80 uur gratis gaan werken. Als het aan de officier had gelegen, had die werkstraf nog 10 uur langer geduurd.

De verdachte...