Weer gelukt: André Klaver als eerste op Waterlands ijs [video]

ILPENDAM - Als er één Waterlander is die in vorstperiodes de ijsdikte nauwlettend in de gaten houdt, dan is het wel André Klaver uit Ilpendam.

Door Johan Moes - 20-1-2017, 13:20 (Update 20-1-2017, 13:35)

Behalve van het schaatsen zelf, maakt hij er een sport van om als eerste inwoner van de regio op natuurijs te staan. En dan niet op een ondergelopen weilandje, want dat telt niet, vindt Klaver: ,,Het veld, dát is wat telt’’, is zijn motto, doelend op natuurgebied het Varkensland dat zo’n beetje zijn achtertuin is. Vrijdag beleefde hij er zijn eerste schaatsdag van deze winter.

Donderdag probeerde Klaver het ook al, maar was het ijs nét niet dik genoeg, vertelt hij. ,,Het ijs was drie centimeter dik en ik heb vier centimeter nodig. Het ijs boog ook niet, het gaf niet mee, het krakte meteen. Dan is het risico te groot. Daar baalde ik echt van.’’

Maar een dag later greep hij alsnog zijn kans en sloeg hij alle waarschuwingen van weermannen en de KNSB in de wind. ,,Mea culpa’’, zegt hij met een glimlach. ,,Maar ik kon het niet weerstaan. En de omstandigheden waren mooier dan ik ooit eerder heb meegemaakt. Geen wind, een blauwe lucht en prachtig ijs. Ik stond er om negen uur op en heb tot een uur of half één geschaatst. Daarna werd het te te link.’’

Robert Jan van Diepen schaatste achter Klaver aan en maakte een filmpje.