Politieke steun gemeentesecretaris Edam-Volendam

VOLENDAM - College en een meerderheid van de gemeenteraad van Edam-Volendam scharen zich achter gemeentesecretaris Marcel Hermans, die in een anonieme brief van ’het merendeel van de ambtenaren’ hevig wordt bekritiseerd.

Door Jacco van Oostveenj.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl - 20-1-2017, 12:35 (Update 20-1-2017, 12:42)

De oppositiepartijen Volendam 80 en GroenLinks vinden dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de juistheid van de beschuldigingen aan het adres van Hermans. Volgens Nico van Straalen van GroenLinks zou de aanstelling van een vertrouwenspersoon voor het personeel al veel duidelijkheid kunnen scheppen: ,,Als die persoon het gevoel krijgt dat het gevoel van ontevredenheid breed gedragen wordt, dan heb je wat.’’ Het college vindt ook dat er een extern vertrouwenspersoon moet komen.

De coalitiepartijen en PvdA zijn tegen een onafhankelijk onderzoek en steunen het college, dat vertrouwen heeft in de werkwijze van Hermans. De gemeentesecretaris is begin vorig jaar aangesteld om de organisatie te vernieuwen en ’op te schudden’, een aanpak die niet door elke ambtenaar wordt gewaardeerd. Dat laatste wordt bevestigd door oud-burgemeester Willem van Beek, die een jaar samenwerkte met Hermans. ,,Er wordt strakker bestuurd dan men (de ambtenaren, red.) gewend was, maar voor dat profiel hebben raad en college bij zijn aanstelling bewust gekozen.’’