PvdA wil af van vijfde wethouder

PURMEREND - Het Purmerendse experiment met vijf in plaats van vier wethouders om de stad te besturen is mislukt. Dat is tenminste wat de fractie van de Partij van de Arbeid vindt. Fractievoorzitter Thijs Kroese wil van het college weten of er ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gekozen wordt voor een bestuur met vijf wethouders.

Door Robert Jan van der Woud - 19-1-2017, 16:55 (Update 19-1-2017, 16:55)

In 2014 werd er nadrukkelijk gekozen voor een extra wethouder in het college: vijf in plaats van de daarvoor gebruikte vier. Als belangrijk argument kwam naar...