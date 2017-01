Een tournee door Californië met surfmuziek

Foto aangeleverd Naar Amerika is een droom die uitkomt voor SFS.

PURMEREND - Alsof een nieuwe single uitbrengen nog niet genoeg is, gaan de dame en heren van de surfrockband Stories of Shamehill de komende twee weken op tournee door de Amerikaanse staat Californië. ,,Dit is absoluut een droom die uitkomt.”

Door Suzanne Jekel - 19-1-2017, 16:39 (Update 19-1-2017, 16:39)

Ze stonden al op een van de grootste surfmuziekfestivals van Europa. De Purmerends/Ilpendamse band Stories from Shamehill trad vorig jaar juni in Italië op. ,,In Livorno, tijdens het Surfer Joe Summer Festival”, zegt Joris de Haan, gitarist van Stories from Shamehill. Bands...