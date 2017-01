’Dirk’ terug naar oude locatie Volendam

Archieffoto De Dirk van den Broek-supermarkt in Volendam werd in juli 2016 getroffen door een grote brand.

VOLENDAM - De Dirk van den Broek-supermarkt in Volendam keert terug op de oude locatie aan de Hyacintenstraat. Dat heeft de gemeente besloten.

Door Jacco van Oostveen - 19-1-2017, 12:33 (Update 19-1-2017, 12:39)

Het filiaal in Volendam werd in juli vorig jaar getroffen door een grote band. Sindsdien zijn vaste klanten van ’Dirk’ afhankelijk van een pick-up point. Detailresult Groep, eigenaar van de supermarktketen, diende onlangs een aanvraag in voor een tijdelijke winkel op het Tase-terrein aan de Julianaweg. ,,Maar’’, zo laat de gemeente nu weten, ,,gesprekken die zouden moeten leiden tot deze tijdelijke oplossing hebben geen resultaat opgeleverd.’’

Het college is wel bereid ’haar volledige medewerking te geven’ om de Dirk van den Broek opnieuw te vestigen op de oude locatie aan de Hyacintenstraat. De gemeente heeft toegezegd mee te werken aan het realiseren van een tijdelijke of nieuwe vestiging op de oude locatie. ,,Het college hoopt dat de vaste klanten snel weer op hun oude en vertrouwde plek boodschappen kunnen doen en dat het personeel van de vestiging weer snel aan de slag kan’’, aldus het college.

Wanneer er gestart gaat worden met de herbouw van de (tijdelijke) vestiging aan de Hyacintenstraat is aan Dirk van den Broek zelf.