Gemeentesecretaris Edam-Volendam onder vuur

VOLENDAM - De gemeente Edam-Volendam is in verlegenheid gebracht door een anonieme brief, waarin het functioneren van gemeentesecretaris Marcel Hermans wordt bekritiseerd. Het college van b & w en Hermans willen niet op de brief reageren.

Door Jacco van Oostveen - 19-1-2017, 11:29 (Update 19-1-2017, 11:54)

De brief, ondertekend met ’het merendeel van de medewerkers en ambtenaren van de gemeente Edam-Volendam’, is in het bezit gekomen van het Noordhollands Dagblad. In de tekst, die naar alle raadsleden is gestuurd, wordt Hermans onder andere ’Noord-Koreaans leiderschap’ verweten. De op 1 januari 2016 aangestelde Hermans...