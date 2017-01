Duizenden extra woningen Purmerend

PURMEREND - De gemeente Purmerend telt 10.000 extra woningen in het jaar 2040.

Door Robert Jan van der Woud - 18-1-2017, 17:35 (Update 18-1-2017, 17:35)

Die toekomstvisie ontvouwt het gemeentebestuur op maandag 30 januari, tijdens een bijeenkomst in Heel Europa aan de Genuahaven. Purmerend moet groeien om de eigen inwoners te huisvesten en aan de veranderende vraag te voldoen. De groei zal effecten hebben op andere aspecten in de stad.

De bijeenkomst duurt van 17 tot 20 uur en er wordt een maaltijd geregeld voor de aanwezigen. Omdat de kinderen die nu in de stad wonen in 2014 volwassen zijn, zijn ook zij welkom. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.