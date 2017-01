Urgentieverklaring statushouders blijft

PURMEREND - De automatische urgentie voor statushouders om in Purmerend met voorrang een sociale huurwoning te krijgen, blijft van kracht. Het college van burgemeester en wethouders laat dat weten in een reactie op schriftelijke vragen van de Stadspartij.

Door Robert Jan van der Woud - 18-1-2017, 17:31 (Update 18-1-2017, 17:31)

In april verandert de Huisvestingswet, en daarmee vervalt de automatische voorrang van statushouders voor een sociale huurwoning. Gemeenten zijn dan vrij om zelf te bepalen of zij die groep nog voor urgentie in aanmerking willen laten komen. Voor fractievoorzitter Bert Meulenberg van de Stadspartij...