School in groene omgeving wil nog groener worden

Foto Lourdesschool Thom Butter, Leonie Vlaar en Isabel Prisart lopen door de poort van gerecycled materiaal.

WESTBEEMSTER - Een groene school in een groene omgeving. Beter kan het eigenlijk niet. Daarom wil de Lourdesschool in Westbeemster in de toekomst graag een officiële Eco-school worden.

Door Debbie de Vries - 18-1-2017, 17:01 (Update 18-1-2017, 17:01)

Deze woensdag zet de school de eerste stappen richting het gewenste doel. Acht leerlingen vormen samen met een paar ouders en leerkrachten het eco-team dat er de komende jaren voor gaat zorgen dat de school duurzamer wordt.

De leden van het eco-team gaan in groepjes door de school om te kijken wat er goed is...