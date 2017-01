Actiegroep artsen eist keuzes van landelijke politiek

LANDSMEER - Stop marktwerking in de huisartsenzorg, weg met de belachelijke situatie dat mensen uit 35 zorgpolissen kunnen kiezen en schroef de prijs van sigaretten omhoog. Artsen verenigd in de actiegroep Het Roer Moet Om willen hierover zaterdag uitspraken van de landelijke politieke partijen.

Door Annette Snaas - 18-1-2017, 16:07 (Update 18-1-2017, 16:30)

Huisarts Mai Neijens uit Landsmeer is een van de bezorgde dokters die het Nationale debat ’Politieke keuzes in de zorg’ in Carré zaterdag mede georganiseerd heeft.

,,Jesse Klaver zal er zijn en Kees van der Staaij, van alle andere...