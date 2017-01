IJs op baan Purmerend nog niet dik genoeg

Foto Ella Tilgenkamp Fotografie

PURMEREND - Er kan woensdag nog niet geschaatst worden op de baan van IJs en Inline-skateclub Purmerend aan het Trimpad. Het ijs is nog niet dik genoeg.

Door Jacco van Oostveen - 18-1-2017, 9:23 (Update 18-1-2017, 10:20)

,,Het ijs is nu 2, 2,5 centimeter dik, het gaat niet zo hard als dat we gehoopt hadden’’, zegt bestuurslid Gert-Jan Mulder, die woensdagmorgen rond negen uur de dikte van het ijs heeft gemeten. ,,Het wordt vandaag misschien nog wat dikker, maar niet dik genoeg om op te kunnen schaatsen. Dan heb je toch echt een centimeter of zes nodig.’’

Na lang wikken en wegen besloot het bestuur van IJs en Inline-skateclub Purmerend maandag de baan aan het Trimpad onder water te zetten. In de hoop dat er, voor het eerst sinds 2013, weer op geschaatst kan worden. ,,Misschien zijn het zesduizend verspilde liters water, maar we willen niet het risico lopen dat we een kans om te schaatsen voorbij laten gaan’’, aldus Mulder.