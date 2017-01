Bestuur P3: vertrouwen in afloop

Foto Ella Tilgenkamp P3 Purmerend.

PURMEREND - Het bestuur van poppodium P3 heeft er vertrouwen in dat er een oplossing komt voor de huidige malaise. Enkele dagen geleden maakte de gemeente bekend dat er een extra subsidie van 20 mille aan te pas moest komen om te zorgen dat de financiële problemen van P3 niet verder zouden groeien.

Door Robert Jan van der Woud - 17-1-2017, 17:22 (Update 17-1-2017, 17:26)

Inmiddels is er een extern bureau ingeschakeld dat onderzoek doet naar de exploitatie van een poppodium in Purmerend. Daarbij wordt gekeken hoe P3 weer in een gezonde financiële situatie...