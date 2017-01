Zuid-Amerikaanse sferen op de Koemarkt

Foto Ella Tilgenkamp Richard Hoogendoorn in zijn restaurant.

PURMEREND - Op de Koemarkt in Purmerend kunnen liefhebbers van lekker eten sinds kort het vakantiegevoel ervaren. Na twee weken proefdraaien opende De Bodega food & drinks afgelopen zondag officieel haar deuren.

Door Mitchell Burger - 17-1-2017, 17:17 (Update 17-1-2017, 17:17)

Het restaurant is ingericht in een Zuid-Amerikaanse sfeer, waar het vakantiegevoel centraal staat. ,,Wij willen warmte uitstralen met een authentieke, huiselijke sfeer. Het moet voelen alsof je op vakantie bent in een warm land’’, vertelt eigenaar Richard Hoogendoorn.

Volgens de Purmerender is het concept van zijn onderneming uniek in de marktstad. ,,Een restaurant met dit thema was er nog niet in Purmerend. We hebben er alles aan gedaan om de authentieke Latijns-Amerikaanse sfeer te creëren. Er wordt typische Zuid- en Midden-Amerikaanse muziek afgespeeld, we hebben een stijlvolle biertap en het pand is sfeervol ingericht.’’

De specialiteit van het restaurant is volgens Hoogendoorn vleesgerechten. ,,Ik durf te zeggen dat de kwaliteit van het vlees bij ons het beste is van heel Purmerend. Wij zijn namelijk de enige met echt Zuid-Amerikaans vlees. Ook wordt het bereid op een houtskooloven, zoals ze dat vroeger ook deden. Maar het draait niet alleen om het vlees. Bij ons eet je ook met je ogen, aangezien de gerechten altijd mooi worden opgemaakt.’’

Herrie in de keuken

Hoogendoorn is geen vreemde met het werken in een restaurant. Op vijftienjarige leeftijd begon de Purmerender al met een koksopleiding. Na bij verschillende restaurants uit de omgeving te hebben gewerkt, verhuisde hij voor drie jaar naar Aruba om daar te werken. Op het zonnige eiland in de Caribische Zee ontmoette hij zijn vrouw Maaike. Samen trokken zij terug naar Nederland en begonnen niet lang daarna met De Bodega.

Door zijn ervaring in restaurants, weet de ondernemer inmiddels hoe de vork in de steel steekt. Daarom heeft Hoogendoorn ervoor gekozen om de keuken dichtbij de klanten te plaatsen. ,,Herrie in de keuken is goed. Op die manier weten de klanten wat er gedaan wordt. Dit vind ik zelf ook altijd leuk in restaurants.’’ Doordat de Purmerender van oorsprong een kok is, helpt hij nog regelmatig een handje bij het bereiden van de gerechten. ,,Maar alleen als het druk is.’’

Lunchkaart

Momenteel serveert De Bodega alleen diners, maar binnenkort introduceert het restaurant ook een lunchkaart. ,,Eerst moeten we ervoor zorgen dat de avonden er goed in zitten. We zijn net begonnen, dus het is allemaal nog even wennen. Maar wanneer het ’s avonds goed staat, beginnen we gelijk met de lunchkaart. Het is de bedoeling dat dit halverwege de maand februari gebeurt.’’

Dit moment nadert snel, maar toch heeft de Purmerender nog niet besloten welke gerechten er op zijn lunchkaart komen te staan. Om dit te bepalen, luistert hij goed naar de wensen van de klant. ,,We hebben op Facebook gevraagd wat de mensen graag op de lunchkaart zien verschijnen. Er zijn veel reacties binnen gekomen, dus daar gaan we zeker rekening mee houden.’’