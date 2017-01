Nog meer aandacht voor jonge drinkers in Purmerend

archieffoto gpd Jongeren drinken liever sterke dranken, dan bijvoorbeeld bier of wijn, blijkt uit onderzoek.

PURMEREND - Jaarlijks belanden tussen de vijftien en twintig pubers door alcohol op de eerste hulpafdeling van het Waterlandziekenhuis. Kinderarts Karin Massar probeert samen met Brijder Jeugd dit probleem onder de aandacht te brengen.

Door Merlin Mulderm.mulder@hollandmediacombinatie.nl - 17-1-2017, 16:57 (Update 17-1-2017, 16:57)

Het aantal jonge drinkers is door de jaren heen sterk toegenomen. ,,Vijftien jaar geleden waren we ons amper bewust van de gevaren. Als kinderarts was je er niet mee bezig. Misschien dat een of twee kinderen per jaar op de eerste hulp terechtkwamen omdat ze zichzelf bewusteloos hadden gedronken. Nu zijn het er veel meer”, zegt Massar.

De gevaren van alcohol op jonge leeftijd worden duidelijk door onderzoeken die zijn gedaan. Massar: ,,Als puber is je brein nog niet klaar en niet uitgegroeid. Bewezen is dat door alcohol het deel in de hersenen beschadigt dat bijvoorbeeld zorgt dat je goed kan plannen, je impulsen kan beheersen en je beter kan concentreren. Oftewel, waardoor je verder komt in je leven. Er zijn steeds meer onderzoeken die aantonen dat jongeren die veel drinken, minder ontwikkelde hersenen hebben. Alcohol kan je dus dommer maken.’’

Bijna dood

Massar komt tijdens haar werk genoeg schrijnende gevallen tegen, vertelt ze. ,,Zoals twee meisjes, jonge tieners, die bewusteloos waren geraakt in het Leeghwaterpark. Na onderzoek bleek dat ze beiden seksueel contact met een jongen of man hebben gehad, maar de meisjes weten er zelf niets meer van. Vreselijk.’’ Ook vertelt ze over een dronken puber die zwaar onderkoeld en bewusteloos in een tuin werd gevonden. ,,Omdat een buurman vroeg met de hond uitging, is de puber gevonden. Een paar uur langer in de kou was fataal geweest.’’ Massar maakt zich grote zorgen om dit soort gevallen. Ze vreest wel eens dat een jonge drinker het niet overleefd.

Volgens Massar is er ook wat vooruitgang geboekt. Er zijn studies die aantonen dat de leeftijd waarop kinderen voor het eerst drinken omhoog gaat. Dit komt mede door de verhoging van de wettelijk leeftijd waarop ze mogen drinken. ,,Elk jaar dat ze er later mee beginnen, is winst.’’

Om kinderen, maar eigenlijk vooral ouders, bewust te maken van de gevaren van alcohol op jonge leeftijd, is er morgenavond in het Waterlandziekenhuis een lezing van Massar en Brijder Jeugd. Er wordt ingegaan op wat alcohol met het puberbrein doet, maar er worden ook tips gegeven wat ouders kunnen doen. Gratis aanmelden via de site van het ziekenhuis.