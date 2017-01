Geldboete en rijontzegging voor raadslid Edam

Foto: ANP

HAARLEM - Edams raadslid en café-eigenaar Jean Paul Pronk is door de politierechter veroordeeld tot een geldboete van 750 euro en zes maanden rijontzegging voor rijden onder invloed.

Door Debbie de Vries - 17-1-2017, 16:52 (Update 17-1-2017, 17:02)

Het raadslid van Zeevangs Belang ontkent dat hij in de nacht van 14 op 15 april met drank op achter het stuur zat. In de rechtbank in Haarlem bleef hij gisteren bij zijn lezing dat niet hij, maar zijn achttienjarige dochter die nacht van zijn kroeg naar hun huis reed. Volgens de verklaring van...