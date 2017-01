Landsmeerders trotseren helse winter voor goed doel

Foto Studio Beemster/Wim Egas Een deel van de groep die naar het noordelijkste puntje van Noorwegen gaat: (vlnr) Lisa Snip, Justin de Wit, Rick Nieuwenhuizen en Milou de Bueger.

LANDSMEER - Bij min 20 graden buiten slapen om maar niets te hoeven missen van het fascinerende noorderlicht. Urenlang zoeken naar brandhout voor de dringend gewenste warmte van een kampvuur. De vriendengroep ondernam zo’n tocht vorig jaar voor het eerst. Dit jaar wordt het ’uitdagender en extremer’.

,,We gaan met twee auto’s en een tent’’, vertellen Justin de Wit en Rick Nieuwenhuizen (beiden 26). Het reisdoel is de noordelijkste punt van Noorwegen aan de Barentszzee. ,,Niet de toeristische Noordkaap, we gaan negen...