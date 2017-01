15.000 euro voor stuk van theatergroep Flexibel

PURMEREND - Cultuurhuis Wherelant, het centrum voor kunst en cultuur in Purmerend, heeft 15.000 euro gekregen van het Oranje Fonds.

Door Merlin Mulder - 16-1-2017, 16:41 (Update 16-1-2017, 16:41)

Dit is te besteden aan de theaterproductie Lang & Gelukkig, een voorstelling die door theatergroep Flexibel wordt gespeeld. Deze acteurs hebben een verstandelijke beperking. In december is deze in Purmaryn te zien.

Met de voorstelling brengt Wherelant deze doelgroep in contact met andere Purmerenders en Purmerendse bedrijven. De groep is nog op zoek naar extra acteurs.

Wie mee wil helpen, kan naar de auditiemiddag komen op zondag 5 februari in Cultuurhuis Wherelant. Aanmelden via: info@wherelant.nl.