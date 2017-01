Vijfde jeugdboek Landsmeerse Simone Kortsmit

LANDSMEER - De Landsmeerse schrijfster Simone Kortsmit heeft een vijfde spannend jeugdboek geschreven: ’Glitters en jaloezie’. Er zit weer een meezing animatiefilmpje bij.

Door Annette Snaas - 16-1-2017, 15:22 (Update 16-1-2017, 15:22)

Het is het tweede boek in de musicalserie over zingen, dansen en acteren. Terwijl Roos, Molly, William en Pip zich voorbereiden op hun rol in de musical ’Volg je droom’, gaan ze op een persreis. Molly heeft het gevoel dat iemand hen in de gaten houdt. Heeft iemand het op een van de musicalsterren gemunt?

Een aantal gebeurtenissen in het...