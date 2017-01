Twee autobranden in een nacht in Purmerend

PURMEREND - In Purmerend hebben in de nacht van zondag op maandag twee autobranden plaatsgevonden. De eerste brand ontstond rond half een op de Waterlandse Morgen, de tweede om drie uur aan de Portelstraat. Opvallend was dat beide branden ontstonden na een harde knal.

De buurtbewoners van de Waterlandse Morgen werden gewekt door een harde knal. De brand in de auto sloeg over op twee andere auto’s. Twee van de drie voertuigen zijn total loss. De auto’s zijn afgezet met lint.

Ook op de Portelstraat klonk een harde knal. Ook hier raakten meerdere voertuigen beschadigd. Maandag zal onderzocht worden of er sprake is van brandstichting.