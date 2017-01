Mee op literaire wereldreis in De Purmaryn

Fotostudio Beemster/Wim Egas Celliste Lidy Blijdorp verzorgt de muziek tijdens de Literaire Salon.

PURMEREND - De Literaire Salon brengt al 25 jaar liefhebbers van literatuur bijeen in Theater De Purmaryn in Purmerend. Ook deze zondag is de kleine zaal van het theater weer goed gevuld met boekenwurmen.

Door Debbie de Vriesd.de.vries@hollandmediacombinatie.nl - 15-1-2017, 18:00 (Update 15-1-2017, 18:00)

Waar er normaal een vaste kern is van zo’n vijftig bezoekers, is er vandaag bijna het dubbele aantal mensen. Niet zo gek als je bedenkt dat er maar liefst zes auteurs zijn uitgenodigd om hun passie voor schrijven te delen met het publiek. Auteurs Mensje van Keulen, Jan...