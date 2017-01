Purmerendse docent op bezoek bij koning

PURMEREND - Strak in het pak zal hij morgen bij de koning en koningin verschijnen. Jan Willem van den Bos, docent aan het Jan van Egmond Lyceum in Purmerend, is uitgenodigd voor de jaarlijkse Nieuwjaars-ontvangst op het Koninklijk Paleis op de Dam.

Door Suzanne Jekel - 15-1-2017, 17:21 (Update 15-1-2017, 17:21)

Van den Bos werd in 2013 als Docent van het Jaar gekozen en is in die hoedanigheid samen met 29 collega-docenten uit het hele land uitgenodigd voor de receptie. Het koningspaar ontvangt zowel juffen en meesters van basisscholen als leraren uit het voortgezet onderwijs. Vorig jaar kregen medewerkers in de thuiszorg een uitnodiging voor de traditionele nieuwjaarsreceptie.

,,Er wordt een aantal korte speeches gegeven en we hebben een gesprekje met de koning”, zegt Van den Bos. ,,Echt wel bijzonder, hoor. We hebben ook een cv en een fotootje in moeten leveren bij de organisatie. Dus misschien zijn ze onze namen en functies uit het hoofd aan het leren”, lacht Van den Bos.

De ontvangst is bedoeld voor mensen die de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen. Op woensdag is er nog een receptie voor vertegenwoordigers van internationale organisaties.