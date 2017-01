Weidevenne duurste wijk van Purmerend

PURMEREND - In de Purmerendse wijk Weidevenne zijn de duurste huizen van de gemeente te vinden. Dat blijkt uit een overzicht van de woningen die in de stad staan.

Door Robert Jan van der Woudr.van.der.woud@hollandmediacombinatie.nl - 15-1-2017, 17:20 (Update 15-1-2017, 17:20)

In totaal telt Purmerend bijna 35.600 woningen om alle ongeveer 80.000 inwoners te huisvesten. Het grootste deel van de huizen, 48 procent om precies te zijn, heeft een waarde tussen de 150.000 en 300.000 euro. Maar de verschillen in de prijsklassen zijn per wijk behoorlijk verschillend. Zo zijn de duurste woningen (drie ton...